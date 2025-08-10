プロボクシング興行で死亡事故が相次いだことを受けて、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は１０日、都内で会見を開き、原因の調査、究明、今後の対応策の検討に取り掛かる考えを示した。２日の興行では神足茂利さん（享年２８＝Ｍ・Ｔ）と浦川大将さん（享年２８＝帝拳）が試合後に救急搬送されて急性硬膜下血腫と診断され、開頭手術を受けたものの、神足さんは８日、浦川さんは９日に死去した。会見には萩原実コミッショ