◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-オリックス（10日、ZOZOマリン）プロ野球・ロッテは10日、本拠地・ZOZOマリンで行われる予定だったロッテとオリックスの一戦が、悪天候のため中止となったことを発表しました。前日の3連戦初戦はオリックスが1点差で勝利。この日の先発はロッテ・ボス投手、オリックス・曽谷龍平投手と発表されていました。