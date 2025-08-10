◆パ・リーグロッテ―オリックス＝雨天中止＝（１０日・ＺＯＺＯマリン）オリックスは、１０日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）が雨天中止となった。天候の回復が見込めないための判断。選手は室内練習場、グラウンドで汗を流した。