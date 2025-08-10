11日（山の日・月）も、前線の影響で広い範囲で雨が続くでしょう。九州北部は朝にかけて線状降水帯の発生しやすい状態が続き、次第に活発な雨雲が南下するため、九州南部でも昼前にかけて線状降水帯が発生して、災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。非常に激しい雨が同じような場所で続く所もありそうです。暗い時間の大雨となるので、安全な場所で身を守るようにしてください。全国的にも大気の状態が不安定で、激し