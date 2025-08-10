牡牛座・女性の運勢 社会面で牡牛座を力強くあと押しする展開が予想されます。仕事関連はすでに、いままでとは流れが変わりつつあるのですが、そこに展開を加速する内容&状況が投下され、勢いを増す感じかな。また、最近の牡牛座は「仕事の状況も変わってきたし、生活面もいままで通りではいかないな…」と気づいていたでしょう。が、そうはわかっていても躊躇&思ったように動けていなかったのなら、この新たな展開で「や