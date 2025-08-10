蟹座・女性の運勢 生活や家族の状況などに新展開が起き、日常の変化が加速しそう。「生活を変える時期だな」という強い自覚はすでにある蟹座ですが、いよいよ具体的に動き出した！という雰囲気かも。その流れに刺激を受け、社会面への自覚も強まります。もし「やりたい、やるべきと思うことはあるけれど、少し迷いが生じていた」という状態なら、「やはりやるしかない！」に舵をきりそうです。コツは「こうであるべき」という枠は