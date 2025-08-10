乙女座・女性の運勢 社会面での新展開が予想されるとき。ここまでもすでに乙女座の仕事関連は大きく変化してきていますが、それがここでまた加速し、より具体的になっていくでしょう。何か新たなことに挑戦しているところなら、それが実を結び手ごたえとなって返ってきます。「これでいいんだ！」と思えるでしょう。それと連動し、乙女座の日常生活や長年の習慣、ものの考え方、家族とのかかわり方もいっそう変わっていきそう。「