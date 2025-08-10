蠍座・女性の運勢 重要な心境の変化が起こりそうなとき。「自分は生活を変える必要がある」と気づき、自分なりに行動を起こしていそうな蠍座ですが、ついに本格的なスイッチが入るのがこのころかも。引っ越しなど生活拠点を変える行動を起こしそうです。何より大きいのは「新しい生活を試してみたい」という前向きさが優勢になる点かも。もし仕事関連でも躊躇しているのなら、それも今後ふっきれそうです。が…ここしばらくはまだ