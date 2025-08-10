射手座・女性の運勢 対人関係に何か重要な転機がありそうなとき。思いきった挑戦に出る人が続出し、それに強い刺激を受ける…のが典型例かな。それはパートナーや親友など親しい相手も含む場合が多く、少なからず射手座もかかわっているのでしょう。が、現状何かと躊躇しがちな射手座に先んじて、周囲が飛び出していく…。そんな雰囲気かも。驚くと同時に時に反発し、結果的に射手座も心を決めていく流れになりそうで