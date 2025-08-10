魚座・女性の運勢 現在の居住空間や家族との関係、生活というもの自体への考え方を大きく変えるタイミングが来ています。すでにそうしたい気持ちは以前からあった魚座ですが、「いよいよ本格的に動くときが来た」と悟るのかも。意欲をあと押しするできごとが実際にあるのでしょう。また、それに連動し社会面も強く刺激されます。仕事に関してもいろいろ変えていきたいけれど、でも躊躇していた…という状態なら、プライベー