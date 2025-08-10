第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）に出場中の広陵（広島）が１０日、今大会の出場を辞退したことを受け、角田克大会会長（朝日新聞社社長）と宝馨（たから・かおる）同副会長（日本高等学校野球連盟会長）が報道陣の取材に応じた。角田会長は冒頭「本日付で広陵高校から今大会出場辞退の申し入れがあり、大会本部で受理をいたしました」と報告。「全国から集まった代表校の選手達が懸命にプレーを続けている大会中に