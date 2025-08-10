ロッテや楽天で活躍し、２４年シーズンに楽天の監督も務めた今江敏晃氏が、９月６日に滋賀の大津市と草津市で行われる野球イベント「ユメノタネチャレンジ〜夢を目標に〜」で特別講師を務める。＊＊＊当日は野球教室（第１部対象・年長〜小学２年生、第２部対象・小学３〜６年生）が行われるほか「高校野球大好き芸人」として知られるかみじょうたけし氏と今江氏のトークショーも開催。元中日で滋賀県出身の内野手・石