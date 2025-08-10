人気少女コミック誌「ちゃお」と大手芸能事務所・アミューズによる「ちゃおガール２０２５★オーディション」の最終選考が１０日、横浜市内で行われ、東京都の小学４年・りのあさんがグランプリを受賞した。女優の山田杏奈らを輩出した同オーディションは今年で１９回目の開催。最終選考には約４５００通の応募の中から選ばれたファイナリスト１１人が出席し、りのあさんは「おはスタ賞」とグランプリのダブル受賞となった。