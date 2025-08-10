お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんが１０日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。この日、女優・二階堂ふみとの結婚を発表したお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーへのジェラシーをあらわにした。この日、「カズレーザーずるいしん！！マジで、なんなのぉー」と憤慨する顔の絵文字とともにつづったクロちゃん。さらに「ふみちゃーーーん！！！！」と二階堂に向けて、謎の呼びかけをしていた。クロちゃん自