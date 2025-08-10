JR九州によりますと、10日午後4時すぎの時点で、次の区間のいずれも上下線で、雨規制による運転見合わせが行われています。■後藤寺線新飯塚～田川後藤寺■日田彦山線城野～添田■若松線若松～折尾■福北ゆたか線折尾～新飯塚 次の区間のいずれも上下線で、大雨による運転見合わせが行われています。■山陽線下関～門司■鹿児島線門司港～福間■日豊線小倉～中津