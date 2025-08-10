キャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」にて、サンリオキャラクターズの「スパークルシリーズ」が8月7日（木）より発売された。きらきらかわいいアイテムを紹介する。＞＞＞サンリオキャラクターズの「スパークルシリーズ」をチェック！（写真8点）「サンリオキャラクターズ」は、サンリオが展開する「ハローキティ」や「マイメロディ」、「シナモロール」などのキャラが、各シリーズの枠を超えて共演するカテゴリー