伊東市で夏のメインイベント「按針祭」が10日開かれ国際色豊かな式典などが開かれました。これは、江戸時代はじめに日本名「三浦按針」を授けられたイギリス人のウィリアム・アダムスが、伊東で日本初の洋式帆船を建造した事を記念して行われているものです。伊東市内は朝から雨が降るあいにくの天気で、按針メモリアルパークで行われる予定だった献花は中止となりました。観光会館で行われた式典には、按針にゆかりのあるイ