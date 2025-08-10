カズレーザーさん、二階堂ふみさん俳優の二階堂ふみさん（30）とお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーさん（41）は10日、それぞれの所属事務所のホームページなどを通じて、結婚したことを明らかにした。2人は、カズレーザーさんのX（旧ツイッター）に連名で「時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづった。二階堂さ