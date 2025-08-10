社会問題化しているカスタマーハラスメント（カスハラ）を巡り、滋賀県内の自治体は電話の録音以外にも幅広い対策に取り組んでいる。自治体職員は民間企業よりカスハラを受けやすいとされ、専門家は職員側の対応力向上も必要だと指摘する。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」「完璧な返し！」来庁者対応が多い大津市戸籍住民課。入り口付近に「STOP