愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、義家族の集まりから起こった一件です。義父が亡くなり、義母と二世帯住宅で同居するユリさん家族。普段は生活スペースを完全に別にしているので、これまでほぼトラブルもなかった