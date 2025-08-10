◆西武―楽天（10日、ベルーナドーム）前日9日に球宴明け初となる連勝を飾った西武は、交流戦のDeNA戦以来、13カードぶりのカード勝ち越しを目指す。3番には4試合ぶりに渡部聖弥が座る。7番の長谷川信哉は今季初の中堅でのスタメン出場となった。先発は菅井信也。炭谷銀仁朗とのバッテリーで6月12日以来の今季6勝目を狙う。◆西武の楽天戦スタメン1（右）仲田慶介2（二）滝澤夏央3（左）渡部聖弥4（一）ネビン5（指）村田