◆ソフトバンク1―0日本ハム（10日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが完封勝ちで4連勝を飾った。7カード連続の勝ち越しで今季最多の貯金26。リバン・モイネロが3安打完封で2年連続2桁勝利となる10勝目を挙げた。周東佑京が2試合ぶりにコンディション不良のため欠場した。試合前練習でもグラウンドに姿を見せなかった。試合後、小久保裕紀監督は「朝、出られないということになった。明日もスタメンは難しい。抹消はし