◇セ・リーグ巨人―DeNA（2025年8月10日横浜）10日午後6時から横浜スタジアムで試合開始予定だったDeNA―巨人19回戦は雨天のため午後5時10分に中止が決定した。巨人は7月15日のヤクルト戦（静岡）以来18試合ぶり今季4度目の雨天中止で、DeNA戦は5月2日（横浜）に続いて今季2度目となる。巨人は8日のカード初戦で打線が18安打12得点と爆発し、9日の第2戦は1点差で競り勝ち。7月12日以来28日ぶりの貯金1としていた。予