新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？8月11日（月）〜8月17日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★蟹座運勢第1位！「自分を選び直す」がテーマの1週間。今週は、他の誰でもない「この自分」でよかったと思える出来事がたくさん訪れそう！いいたいことをいったら関係がよくなったり、素直なふるまいが誰かの心に届いたり。何かを「演じる」のをやめて、自分