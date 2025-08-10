山陽線では大雨のため、10日午後4時50分から五日市駅～岩国駅間で順次運転を見合わせています。運転再開の見込みはたっていません。また山陽新幹線は、広島駅～博多駅間で終日運転を取り止めます。（2025年8月10日 午後5時）