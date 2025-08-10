福岡県と山口県の一部で１０日午後４時ごろ、線状降水帯が発生した。気象庁によると、福岡市西区で同日午後４時までの２４時間降水量は３６８・５ミリに達し、観測史上１位の値を更新した。福岡県宗像市でも３３９・５ミリ、長崎県壱岐市や山口県下関市などでもそれぞれ２４時間降水量が３００ミリ以上となり観測史上１位の値を更新した。同庁は１１日朝にかけて九州北部、１０日夜から１１日昼前にかけて宮崎県と鹿児島県（奄