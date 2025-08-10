◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人（10日、横浜スタジアム）プロ野球10日、午後6時開始予定のDeNA対巨人が雨天のため試合中止となりました。この日の両チーム先発予定はDeNAが今季2勝3敗、防御率4.15の石田裕太郎投手。巨人は6勝7敗防御率2.49の赤星優志投手で3位・DeNAは2位・巨人を2.5ゲーム差で追っていました。