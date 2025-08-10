※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。■これまでのあらすじテーマパークの近くに住む主人公一家。毎年、夏休みには義姉家族が泊まりに来ており、明日はその宿泊日。ところが夫は「聞いてない」と言い、「伝え方が悪い」と責任転嫁してくる。翌日、到着するなり横柄な態度を取り、約束していた宿泊代も払わない義姉。その後も文句ばかりで、終いには子ども2人を置いてパチンコに出かけ