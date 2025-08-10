Image:elecom.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 健康・体型の自己管理のために体組成計を利用している方は多いでしょう。7月に発売したELECOM（エレコム）の「ECLEAR 体組成計」は、より正確な内臓脂肪レベルと体重が測定できるようになり、価格は4,000円台にとどまっているコスパ優秀なアイテムですよ。●この記事で紹介している商品