鹿児島県内では、8日の記録的な大雨で通行止めが続いている道路があります。 九州自動車道の横川インターと溝辺鹿児島空港インターの間は、上下線ともに通行止めとなっていますが、10日夜に解除される見込みです。 【国道の通行止め】 ▼国道223号 霧島市牧園町宿窪田付近 ▼国道504号 さつま町佐志付近 ▼国道10号 姶良市加治木町日木山付近、姶良市加治木町本町～加治木町錦江町の間 このほか、県道15か