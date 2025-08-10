10歳で乗馬を始め、高校、大学で日本一になった大岩義明は明治大学を卒業する時、競技生活に別れを告げ、就職の道を選んだ。未練はあったが、乗馬で暮らす未来は描けなかった。長く競技を続ける選手の大半は、実家が乗馬クラブの経営者か富裕層の子弟に限られていた。大岩はいずれでもなかった。父は自営業、その仕事を継ぐ気もなかった。【写真を見る】誰よりも高いガッツポーズを見せる大岩義明「ビル管理の会社に入りました。