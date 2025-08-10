お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と俳優の二階堂ふみ（30）が10日、結婚したことを発表しました。カズレーザーはXに「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とコメントしました。二階堂は所属事務所の公式サイトで「今後も変わらず活動を継続してまいりますので