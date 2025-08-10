室内練習場で調整する日大三ナイン＝甲子園第107回全国高校野球選手権大会は10日、甲子園球場で予定されていた1回戦2試合と2回戦2試合が悪天候で11日に順延され、8校は屋内練習場で1時間半ずつ調整した。日大三（西東京）は1人当たり約50球ずつ打ち込むなど強度の高い動きを見せた。東海大熊本星翔はエースの水野ら投手陣4人が、捕手を座らせて30球ほど投げた。初出場の豊橋中央は軽めに調整。右腕の高橋らは投球練習をせず、