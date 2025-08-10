プロ野球セ・リーグ 広島６‐５中日（10日、バンテリンドーム）広島が中日とのシーソーゲームを制し6−5で逆転勝利。中日との3連戦を勝ち越し、再び4位に浮上しました。初回、中村奨成選手が中日の先発・松葉貴大投手の137キロのストレートをレフトスタンドギリギリに運ぶ第5号ホームランで先制をします。きょう、一軍登録をされた玉村昇悟投手は武器のスライダーを中心に3回まで1本のヒットを許すも、無失点の好投を見せます。し