「ソフトバンク１−０日本ハム」（１０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・周東佑京内野手が首位攻防戦に欠場した。この日は試合前練習にも姿を見せなかった。試合後、小久保監督は「明日もスタメンは難しいでしょうね。抹消はしない方向で考えてます」と話した。周東は両ひざや腰の状態が万全ではなく、様子を見ながらの出場が続いている。７日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）も欠場。翌日の移動日もあわせて２日連続