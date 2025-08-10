（台北中央社）10日午後2時03分ごろ、東部・花蓮県の近海を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは15.3キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は5.2と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度4＝東部・花蓮県▽震度3＝中部・南投県▽震度2＝中部・台中市、苗栗県、彰化県、雲林県、南部・嘉義県、嘉義市、北東部・宜蘭県、東部・台東県▽震度1＝北部・台北市、新北市、桃園市、新竹県、新竹