（台北中央社）台湾文化を発信するイベント「TAIWAN PLUS」が9日午後、大阪市の中之島公園で開幕した。文化クリエーティブ商品の販売や、台湾の夜市で見られる輪投げの体験などが行われ、“台湾好き”の日本人らが集まった。非政府組織（NGO）中華文化総会の主催。これまで東京や京都で5回行われた。今回は文化部主催の「We TAIWAN」に合わせ、初めて大阪に上陸。週末に2週連続開催で、10、16、17日にも行われる。時間はいずれも午