◇パ・リーグ日本ハム０―１ソフトバンク（2025年8月10日みずほペイペイＤ）日本ハムは首位攻防戦に2連敗を喫し、首位ソフトバンクに3ゲーム差をつけられた。相手先発モイネロの前に13三振を喫し、零封負け。新庄監督は試合後「こういう展開になることは想像はしていました」と振り返った。5回のバントミスなど数少ない走者を置いた場面でチャンスをつくれなかった。指揮官は「あそこでバントを決めないと…ヒット