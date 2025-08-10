「つくばダイアローグハウス」を開いた精神科医の斎藤環さん＝2025年6月、茨城県つくば市1980年代にフィンランドで始まった精神疾患の治療法「オープンダイアローグ（OD）」が、国内に広がっている。医師と患者、家族らが開かれた対等な立場で対話を重ねる手法で、導入を進めてきた精神科医の斎藤環さん（63）は「薬物療法や入院治療を可能な限り行わず、回復をもたらす」と語る。（共同通信＝森内みのり）曲線を描く屋根が特