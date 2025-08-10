広島６―５中日（セ・リーグ＝１０日）――広島の中村奨が一回、先頭打者本塁打。中日・松葉の速球をライナーで左翼席へ運んだ。「バッティングカウントだったので、（体を）前に出されないように意識して打ちにいった。良い反応で上手く回転できた。本塁打になってよかった」と語った。オープンスタンスで、バットをやや寝かせる新たなフォームに取り組み、打撃開眼。自慢のパワーを見せつけた。