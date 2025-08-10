広陵（広島）が甲子園の出場辞退を発表したことを受け、大会会長の角田克朝日新聞社社長と副会長の宝馨・日本高野連会長が会見した。高野連・宝会長は「各代表校を不安にさせて心配を与えてしまい、大会に関係する全ての皆さんにご迷惑御心配をおかけしています」と謝罪。広陵の判断を受け止めた上で、第三者委員会での結論について「動向を注視していきたい」とした。そして、「今回のような事案をきっかけに改めて暴力を一