»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØEsports World Cup 2025 Festival¡Ù¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÉ½¾ð¤¬°ì½ï!?µðÂç¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¤Èµ­Ç°»£±Æ ¡ØEsports World Cup¡Ù¤Ï¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×ºâÃÄ¤¬¼çºÅ¤·¡¢ËèÇ¯7·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Îe¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡£ º£²ó¤Ï·×4