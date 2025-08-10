今回、Ray WEB編集部は映画みたいな恋愛をしていると言う友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公にはしおんという恋多き友だちがいます。彼女から好きな人ができたと連絡が来るのですが……？価値観があうだけで、映画みたいな恋をしていると浮かれているしおん。それに対してここは現実だと心のなかでツッコんでいる主人公。しかし、このあととんでもない展開に……！？原案：Ray WEB編集部作画：しもだかほラ