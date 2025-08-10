広島市内のイベントに出席後、取材に対応日本代表の森保一監督は8月10日、同日に逝去された釜本邦茂さんについて「本当に寂しい気持ち」。広島市内で行われた株式会社エディオンの「ふれあいフェスタ」トークイベントに出席。かつて日本代表として活躍し、日本サッカー協会（JFA）の副会長も務めた釜本さんの訃報に際し、コメントした。「直接同じチームのなかで、お仕事をさせていただいたことはないんですけど、日本のレジェン