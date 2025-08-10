C大阪の森島会長が追悼コメントを寄せたセレッソ大阪の代表取締役会長を務める森島寛晃氏が8月10日、クラブの前身・ヤンマーディーゼルサッカー部OBで日本サッカーを牽引してきた釜本邦茂さんの逝去を受けてコメントを発表。「クラブの姿勢や文化を築いてこられた大先輩です。心よりご冥福をお祈りいたします」と追悼の意を示した。釜本さんは1964年から77年まで日本代表として活躍し、国際Aマッチ76試合で75得点を記録。現役