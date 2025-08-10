お笑いタレント、やす子（26）が10日、パシフィコ横浜で行われた「ちゃおガール2025★公開最終オーディション」に応援団長として登場した。「ちゃおガール」グランプリと「おはスタ賞」には東京都の小学4年生、りのあさん（10）が選ばれた。準グランプリは埼玉県かの小学4年生のあおいさん（9）、愛知県の小学6年のはなさん（11）が選ばれた。ちゃおガールは、女子小学生人気No．1の少女漫画誌「ちゃお」（小学館）の誌面やYouTube