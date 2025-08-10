キャッチボールする藤浪＝横浜横浜ＤｅＮＡの藤浪が１０日、加入後初めて１軍に合流した。三浦監督は「次のカードで投げます」と１１日からのヤクルト３連戦（神宮）で先発させる考えを明かした。藤浪は本拠地・横浜スタジアムでキャッチボールなどで調整し、短い距離から力強い球を投げ込んだ。米大リーグ、マリナーズ傘下３Ａで一緒にプレーした巨人の乙坂と談笑する場面もあった。ファームのイースタン・リーグは３試合に