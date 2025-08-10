タレントのビートたけしが１０日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、ゴミの不法投棄について私見を述べた。この日の番組では、世界文化遺産である富士山麓周辺でのゴミの不法投棄の問題を取り上げた。産業廃棄物の不法投棄から停車中の車からのポイ捨てまで様々なゴミが大量に捨てられている現状をリポートした映像を見た、たけしは「不法投棄は捨てやすい所に持ってくるわけだから、