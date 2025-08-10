全国高校野球選手権大会の大会本部は10日、広陵高校の辞退にともない、2回戦が不戦勝となった津田学園・佐川竜朗監督のコメントを発表しました。佐川監督は「監督として過去2回、夏の甲子園に出場して、2回とも2勝目の壁が破れなかったので、3回目の今回は2勝目をかけた広陵との対戦を楽しみにしていました」とコメント。さらに広陵の中井哲之監督から、甲子園練習の際に「守備をふだん通りにしっかりやれば2回勝てるよ」と声をか