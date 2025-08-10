俳優の山田杏奈、大島美優を輩出したオーディション『ちゃおガール2025★オーディション』が10日、神奈川・パシフィコ横浜で開催された。少女漫画誌『ちゃお』の誌面やYouTubeで活動する「ちゃおガール」を選出するオーディションで、東京都出身・小学4年生のりのあさん（10）がグランプリに選ばれた。【写真】輝くティアラ！…応援団長のやす子と笑みを浮かべるりのあちゃん同オーディションは、2007年から毎年開催され、今年